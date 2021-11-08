Kozan Halk Eğitim Merkezi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi - Haberler
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Kozan Halk Eğitim Merkezi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan Halk Eğitim Merkezi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

Kozan Halk Eğitim Merkezince "Avrupa'da Yetişkinlerin Spora Katılımı ve Eğitimlerinin İncelenmesi Projesi" kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan Halk Eğitim Merkezince "Avrupa'da Yetişkinlerin Spora Katılımı ve Eğitimlerinin İncelenmesi Projesi" kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan 140 kişi sonbahar renklerine bezenmiş Yirce Yaylası'nda yürüyüş yaptı.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, yaptığı açıklamada proje ile yetişkinlere spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağlıklarına, huzurlarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Kozan Halk Eğitim Merkezi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

Kozan Halk Eğitim Merkezi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

Kozan Halk Eğitim Merkezi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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