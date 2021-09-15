Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli'de öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli'de öğrencilerle bir araya geldi

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli'de öğrencilerle bir araya geldi

Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerle birlikte hazırladıkları oyunları oynadı, dart ve ok atma yarışları düzenledi.

Kozan Gençlik Merkezi Müdür Halil Karadağlı, Gençlik Merkezi görevlileri ve gönülleriyle birlikte okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, "Okul bahçesinde kurduğumuz sanatsal, sportif stantlarla hem öğrencilerimizi bilgilendirdik, hem de onlara keyifli dakikalar yaşattık. Öğrencilerimiz hem oyun oynadılar, hem de oynanan oyunlar hakkında bilgi sahibi oldular. Buradaki amacımız; öğrenciler arasında sosyal farkındalık oluşturarak sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak, sorumluluk duygularını geliştirmek ve topluma daha duyarlı bireyler kazandırmak, kırsalda yaşayan öğrencilere gençlik liderlerimizin aracılığıyla vizyon kazandırmak, gençlerde aidiyet duygusu oluşturmak ve bununla birlikte gönüllü gençlerimizin ve öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu arttırmaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Nihat Özdemir Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli'de öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:50:11. #1.17#