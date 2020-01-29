Kozan'dan depremzedelere iki kamyon yardım
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Kozan'dan depremzedelere iki kamyon yardım

Adana'nın Kozan ilçesinden iki kamyon yardım malzemesi depremzedelere gönderildi.

29.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:14
Kozan'dan depremzedelere iki kamyon yardım

'nın ilçesinden iki kamyon yardım malzemesi depremzedelere gönderildi.


Kozan Kent Konseyince tarihi Çamurdanlılar Konağında hazırlanan yiyecek, giyecek ve ısıtıcı malzemeler kamyonlara yüklenerek dualarla depremzedeler için yola çıktı.


Yardımların gönderilmesi sırasında açıklama yapan Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan'ın, birlik ve beraberlik yardımlaşmada örnek bir ilçe olduğunu söyledi.


Konuşmaların ardından dua edilerek yardım kamyonları Kızılay öncülüğünde yola çıktı. - ADANA

Kaynak: İHA
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