Kozan'daki yangında inekler telef oldu
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Kozan'daki yangında inekler telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kozan'daki yangında inekler telef oldu Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir evin ahırında mahsur kalan inekler telef oldu.

Kozan'daki yangında inekler telef oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir evin ahırında mahsur kalan inekler telef oldu.

Dün akşam 19.45 sularında Kozan'a bağlı Kızlarsekisi, Akdam, Akarca başta olmak üzere 5 mahallede etkili olan orman yangınında vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, bir evin ahırında bulunan 2 inek yangında yanarak telef oldu.

Kozan Kaymakam Vekili Mehmet Aksu, yangında hasar gören mahalleleri gezdi. Aksu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada, bölgedeki yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kozan'daki yangında inekler telef oldu
Kozan'daki yangında inekler telef oldu
Kozan'daki yangında inekler telef oldu
Kozan'daki yangında inekler telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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