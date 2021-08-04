Kozan'daki yangın bölgesindeki hayvanlara yem desteği
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Kozan'daki yangın bölgesindeki hayvanlara yem desteği

Kozan'daki yangın bölgesindeki hayvanlara yem desteği
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın bölgesindeki hayvanlara yem desteği yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın bölgesindeki hayvanlara yem desteği yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangın bölgesindeki hayvanlar unutulmadı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan'a teslim edilen 10 ton yem ve bir kamyon saman hayvanlara dağıtılmak üzere çiftçilere verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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