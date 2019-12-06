Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler

Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevkedilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

06.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:17
Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevkedilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce 17 adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan V.K., D.G., Y.C.D, E.C. ve R.T. ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliyesine sevk edildi.


Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinde ifadeleri alınan şahıslardan V.K. ve D.G adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer üç şahıs ise tutuklanarak Kozan Cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler