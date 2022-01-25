Kozan'daki orman yangınından zarar görenlere ödemeler başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, geçen yıl çıkan orman yangınında tarımsal zarar görenlere ödemelerin yapılmaya başladığını bildirdi.

Bilgili, yazılı açıklamasında, 23 Ağustos 2020'de meydana gelen orman yangınında Kuyubeli, Çamlarca, Çürüklü, Minnetli, Karahamzalı, Eskimantaş mahallelerinde meyve bahçesi, tarla ürünü, canlı hayvan, hayvan yemi, zirai ekipmanları zarar gören kişilerden adlarına zarar tespit tutanağı düzenlenmiş olan çiftçi ve yetiştiricilerin tarımsal zararlarının ödenmeye başlandığını belirtti.

İlgili kişilerin ödemeyi alabilmeleri için kimlik kartları ile Ziraat Bankasına başvurup TC kimlik numaralarına göre sorgulatma yapmaları gerektiğini kaydeden Bilgili, yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için emeği geçenlere teşekkür etti.