Son dakika: Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale başladı
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Son dakika: Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterlerin müdahalesi başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterlerin müdahalesi başladı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mahallelerinde rüzgarın etkisiyle çıkan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesi devam ederken, günün ilk ışığıyla helikopterlerde yangına havadan müdahaleyle destek vermeye başladı. - ADANA

Son dakika: Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale başladı
Son dakika: Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale başladı
Son dakika: Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale başladı
Son dakika: Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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