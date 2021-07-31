Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı Orman yangının büyüklüğü drone ile görüntülendi Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile gözler önüne serildi.