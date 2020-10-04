Kozan Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarıyla doldu

Kozan Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarıyla doldu Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan asırlık çınar ağacı ve doğal kaynak suyunun bir araya geldiği Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının gözde mekanı oldu.

Kozan Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarıyla doldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan asırlık çınar ağacı ve doğal kaynak suyunun bir araya geldiği Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının gözde mekanı oldu.

Korona virüs tedbirleri ve Adana'nın aşırı sıcaklarından bunalan vatandaşlar aileleri ile birlikte Dağılcak Tabiat Parkına akın etti. Çocuklar doğal kaynak suyunda eğlenirken aileler tatilin tadını çıkardı.

Kozan ilçesine İmamoğlun'dan gelen gençlerden Selahattin Canerbey, "Arkadaşlarımız ile maske ve mesafe kuralları çerçevesinde doğanın keyfini çıkardık. Burası çok güzel bir yer" diye konuştu.

Eşi ile birlikte Dağılcak Tabiat Parkına gelen Mihriban Yücel ise "Burası doğal ağaçlık yeşil çok güzel. Hafta sonları kaçıyoruz. Pandemi sürecinde evde de çok bunaldık nefes alıyoruz" diye konuştu.

Doğanın keyfini çıkaran vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini kaydederek Kozan Belediyesine ilçeye kazandırdığı tesis içinde teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL