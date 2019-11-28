Kozan'da yangın
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Kozan'da yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

28.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:44
Kozan'da yangın

'nın ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çulhacı Sokak'ta Durdu Durmuş'un oturduğu evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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