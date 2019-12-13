Kozan'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
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Kozan'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

Adana'nın Kozan İlçesinde gece geç saatlerde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken ikamette şans eseri kimsenin olmaması ise olası bir can kaybının önüne geçti.

13.12.2019 05:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 05:49
Kozan'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

'nın İlçesinde gece geç saatlerde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken ikamette şans eseri kimsenin olmaması ise olası bir can kaybının önüne geçti.


Edinilen bilgiye göre yangın Şevkiye Mahallesi Candan Sokak üzerinde İlhan Kurt'a ait tek katlı ikamette sebebi bilinmeyen bir şekilde meydana geldi. Evinin yandığını hastanede alan ev sahibi Kurt ise hemen olay mahalline geldi. Yangına ekipleri müdahale ederken tedaş ekipleri de evin elektrik akımını kestiler. ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın diğer ikametlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelen evi soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri ise yanan ikametin etrafında güvenlik önlemleri aldı.


Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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