Kozan'da vatandaşların kar keyfi
17.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:33
Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının keyfini kar topu oynayarak çıkardı.
Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının keyfini kar topu oynayarak çıkardı.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Göller Yaylası'na yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgeye giden vatandaşlar kar topu oynayarak güzel vakit geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın