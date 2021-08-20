Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçede terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu madde satışı ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleşen şafak operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve zanlıların gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 aydır yürütülen takip sonrası düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Plakasını maske ile kapattı! Trafik polisini kaskla yaralayan sürücü suç makinesi çıktı
Plakasını maske ile kapattı! Trafik polisini kaskla yaralayan sürücü suç makinesi çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:44:38. #1.14#

title