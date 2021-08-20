Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçede terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu madde satışı ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleşen şafak operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve zanlıların gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 aydır yürütülen takip sonrası düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı