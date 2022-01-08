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Kozan'da üç kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı

Kozan'da üç kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 kardeş, annelerinin bir dönem görev yaptığı İnkılap İlkokulu'na kütüphane kazandırdı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 3 kardeş, annelerinin bir dönem görev yaptığı İnkılap İlkokulu'na kütüphane kazandırdı.

İlkokulda 1967-1983 yıllarında görev yapmış öğretmen Dursun Tümer'in adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Okul Müdürü Turan Pazarcı, törende, Tümer ailesine kütüphane yapımına ve eğitime sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Dursun Tümer'in oğlu Haluk Tümer, 3 kardeş olarak vefat eden annelerine sevgi ve bağlılık duyduklarını, bunun kendilerine güç verdiğini belirterek, "Bizler Tümer kardeşler olarak her zaman okulun hizmetindeyiz. Annem Dursun Tümer anısına açtığımız kütüphanenin, öğrencilerin ilim ve irfan yolunda ilerlemelerine katkı sunmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphane törenle açıldı.

Törene, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ve davetliler de katıldı.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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