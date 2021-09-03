Kozan'da TYP kapsamında 200 işçi alındı
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Kozan'da TYP kapsamında 200 işçi alındı

Kozan'da TYP kapsamında 200 işçi alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 200 geçici işçinin alımı noter huzurunda yapılan kura sonucu belirlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 200 geçici işçinin alımı noter huzurunda yapılan kura sonucu belirlendi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan kura çekimine 1662 kişi iş için başvurdu. Milli Eğitim bünyesine alınan 200 kişinin belirlendiği kurada konuşan Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer, "2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullarımıza İşkur Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan yönetmelik çerçevesinde bugün 200 temizlik elemanı alımı kura çekimi yapmaktayız. Ben şahsım adına öncelikle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu çekilişin hayırlara vesile olmasını temenni eder ismi çıkan arkadaşlara da hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yapılan kura çekiminde, 1662 başvurudan 200 kişi belirlendi. Yaklaşık 9 ay çalışacak geçici elemanların isimleri tek tek noter huzurunda kuralar çekildi. - ADANA

Kozan'da TYP kapsamında 200 işçi alındı
Kozan'da TYP kapsamında 200 işçi alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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