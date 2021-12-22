Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu - Haberler
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Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekipleri yaptıkları denetimde tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koydu.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekipleri yaptıkları denetimde tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koydu.

Kozan Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın sağlığını korumak için gıda ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik rutin olarak yürütülen denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildiği ve bunların el konularak imha edildiği, iş yeri sahiplerine uyarı cezası uygulandığı kaydedildi. - ADANA

Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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