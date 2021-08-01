KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
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KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Adana yolu üzerinde 17: 30'da meydana geldi. İddiaya göre Adana istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan Eren Ateş yönetimindeki 36 ER 918 plakalı otomobille ters yönden gelen ve U dönüşü yapmaya çalışan Ali Rıza Yüce yönetimindeki 01 RU 766 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta yol kenarında bulunan kanaleti yıkarak meyve bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüler Eren Ateş (33), Ali Rıza Yüce (55) ile birlikte her iki araçta da bulunan Sultan Yüce (25), Umut Ali Ateş (11), Şule Ateş (34), ve Anıl Ateş (7)?i Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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