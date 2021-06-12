Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
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Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı Adana'nın Kozan ilçesi Çukurköprü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1i çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi Çukurköprü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1i çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ali Özgeç yönetimdeki 01 RE 420 plakalı otomobil ve İbrahim Ablakyönetimindeki 01 DD 485 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan Boran Günez ve İrem Nisa Ablak (10), Sultan Ablak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 1'i özel toplam 3 ayrı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken kaza ile ilgili Kozan İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin soruşturma başlattıkları kaydedildi.

Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı
Son dakika: Kozan'da trafik Kazası 1 i Çocuk 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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