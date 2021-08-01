Adana'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Adana Karayolu küçük sanayi sitesi civarında meydana geldi. Ali Rıza Y. idaresindeki 36 ER 918 plakalı kamyonet ile Eren A. (33) idaresindeki 01 RU 766 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bahçeye uçtu. Kazada araçlarda bulunan Eren A. (33), Ali Rıza Y., Furkan Y., Umut Ali A. (11) Şule A. (34) ve Anıl A. (17) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı