Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
Kozan ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kozan ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde V.S. yönetimindeki 46 PF 999 plakalı otomobil, park halindeki 01 Y 3751 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Park halindeki aracın sürücüsü R.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, R.D'yi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın