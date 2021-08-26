Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Kozan ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kozan ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Varsaklar Mahallesi'nde V.S. yönetimindeki 46 PF 999 plakalı otomobil, park halindeki 01 Y 3751 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Park halindeki aracın sürücüsü R.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, R.D'yi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Marcao Ozan Tufan Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 09:45:28. #1.14#

title