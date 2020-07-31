Kozan'da trafik ekipleri sürücüleri kazalara karşı uyardı
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Kozan'da trafik ekipleri sürücüleri kazalara karşı uyardı

Kozan'da trafik ekipleri sürücüleri kazalara karşı uyardı Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri bayram öncesi denetimlerini arttırdı.

31.07.2020 00:03 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:06

Kozan'da trafik ekipleri sürücüleri kazalara karşı uyardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri bayram öncesi denetimlerini arttırdı. Kurban bayramı arifesinde denetimleri sıkılaştıran ekipler sürücüleri emniyet kemeri takılmaları kurallara uymaları için uyarılarda bulundu.

Kozan'da ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğun da kazaların önlenmesi için trafik akışının yoğun olduğu noktalarda denetim gerçekleştirdi. Bayramda yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek sürücülere uyarılarda bulunan ekipler emniyet kemeri, maske konusunda uyardı. Şüpheli araçlarda alkol kontrolü yapan trafik ekipleri bayram tatili için yaylalarında ve şehir dışına çıkan sürücüleri dikkat dağılması ve yorgunluk konusunda da temkinli olmalarını istedi. İlçe genelinde yapılan uygulamada 79 kişinin GBT sorgusu yapılarak, 37 araç denetlendi. 4 araca bin 260 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafik ten men edildi.

Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirterek sürekli yapılmasının kazaların önüne geçmede büyük etken olacağını kaydederken, denetimlerin kaza riskini azaltmak için bayram boyunca uygulamaların yapılacağı öğrenildi.

Kozan'da trafik ekipleri sürücüleri kazalara karşı uyardı

Kaynak: İHA

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