Kozan'da temizlik işçisi yolda bulduğu parayı polise teslim etti
03.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:37
Kozan ilçesinde, temizlik işçisi, yolda bulduğu 1300 lirayı polise teslim etti.
Kozan ilçesinde, temizlik işçisi, yolda bulduğu 1300 lirayı polise teslim etti.
İlçede bir okulda temizlik işçisi olarak çalışan Veli Görüş, Turgut Özal Bulvarı'nda 1300 lira buldu.
Görüş, bulduğu parayı polis merkezine teslim etti.
Paranın sahibi olduğu belirlenen Muhammed Ali Kara, polis merkezine gelerek parasını Görüş'ün elinden teslim aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın