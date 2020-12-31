Kozan'da taşkın riski azaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde taşkın riskini azaltmak amacıyla yapılan Kilgen Deresi 2. Kısım Islahı çalışmaları tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilere destek olduklarını belirten Yıldız, "Kozan Kilgen Deresi 2. Kısım Islahı işi kapsamında, 1082 metre çift taraflı kargir duvar, 1082 metre çift taraflı duvar üstü korkuluk ve kanal boyunca taban kaplama betonu yapıldı ve çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Islah çalışmaların tamamlanmasıyla Kozan ilçe merkezinin taşkın riski azalmıştır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı