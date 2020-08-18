Kozan'da tarım işçilerinin yevmiyeleri belirlendi
Kozan ilçesinde toplanan ücret tespit komisyonu, tarım işçilerinin yevmiye taban ücretini brüt 83 lira olarak belirledi.
18.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:40
Kozan ilçesinde toplanan ücret tespit komisyonu, tarım işçilerinin yevmiye taban ücretini brüt 83 lira olarak belirledi.
Kaymakam Şafak Gürçam başkanlığında toplanan ücret tespit komisyonu toplantısında, 2020-2021 yılı tarım işçi yevmiyesi ele alındı.
Toplantıda yevmiye taban ücreti brüt 83 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA