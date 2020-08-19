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Kozan'da tarım işçilerinin yeni sezon yevmiye fiyatı belirlendi

Kozan'da 2020-2021 çalışma sezonu için yevmiye fiyatları belirlendi.

Kozan'da tarım işçilerinin yeni sezon yevmiye fiyatı belirlendi
19.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:01

Kozan'da 2020-2021 çalışma sezonu için yevmiye fiyatları belirlendi. 83 TL olan yevmiye fiyatında işçinin eline geçecek para ise 78 TL geçecek.

Kozan Yaş Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş, yaptığı açıklamada, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2020-2021 mevsimlik tarım işçilerinin çalışma sezonu için yevmiye fiyatlarının belirlendiğini ifade etti. Yeni sezon için toplam 83 TL olarak belirlenen yevmiye fiyatında işçinin eline geçecek günlük yevmiye ise 78 TL olarak belirlendi. Buna göre 83 liralık yevmiyenin 5 lirası elcinin olacak. Hiç ara vermeden toplam 30 gün yevmiye ile işe giden bir vatandaşın eline ayda 2 bin 340 TL para geçecek.

Tarım çalışanları, günlük yevmiye fiyatının kendilerinin eline geçen miktar olarak en az 100 TL olması gerektiğini vurgularken, yine de bu fiyatların artırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Geçen sezon günlük yevmiye fiyatı 70 TL idi. İşçinin eline geçen para ise 65 TL olarak belirlenmişti. Yeni sezon için limon kesiminin de önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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