Kozan'da tarihi Karasis Kalesi turizme kazandırılıyor

Kozan'da bulunan tarihi Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması kapsamında Orçan Mahallesi'nden kaleye yol açma çalışmaları başlatıldı.

Kozan'da bulunan tarihi Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması kapsamında Orçan Mahallesi'nden kaleye yol açma çalışmaları başlatıldı.

Mahalleden başlayarak kaleye uzanacak olan 2 bin 385 metrelik yolun yapım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, tarihi Karasis Kalesi'nin turizme kazandırılması adına önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Tarihi kaleye ulaşımın zor olması nedeniyle yeterince tanıtılamadığını dile getiren Dağlı, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın buraya ayırdığı ciddi bir bütçeyle bugün burada çalışmaya başladık. Yaklaşık 2,5 kilometrelik yolu ekime kadar tamamlayarak kalemizi turizme kazandıracağız. Yol açıldıktan sonra Kozan turizm açısından önemli bir nokta olacak, Adana'mıza, Kozan'ımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın