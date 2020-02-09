Kozan'da sular dondu, yollar buzlandı
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Kozan'da sular dondu, yollar buzlandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sular dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.

09.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:33
Kozan'da sular dondu, yollar buzlandı

ADANA'nın ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sular dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının dün gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle Saimbeyli Caddesi, Şehit Murat Özkozanoğlu Caddesi ve daha birçok noktada çeşmelerden akan sular buz tuttu. Yollarda biriken suların da buza dönüşmesiyle trafik ekipleri önlem aldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, buzlanmaya karşı yollara tuz attı.


Kaynak: DHA
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