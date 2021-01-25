Kozan'da sokak hayvanlarına mama desteği

Kozan'da, özel bir okul tarafından sokak hayvanları için belirlenen yerlere mama kabı ve yiyecek bırakıldı.

Kozan'da, özel bir okul tarafından sokak hayvanları için belirlenen yerlere mama kabı ve yiyecek bırakıldı.

Okul müdürü Ahmet Can, yaptığı açıklamada, "Botlarımız Umut Olsun, Mamalarımız Bulut Olsun" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar ve sokak hayvanları için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İlk etapta belirlenen 10 noktaya sokak hayvanları için mama kabı ve yiyecek bıraktıklarını ifade eden Can, proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara da yardımlarının olacağını kaydetti.

Can, ihtiyaç sahibi çocuklar için şu ana kadar 200 bot aldıklarını ve ilerleyen günlerde bunların dağıtımını yapacaklarını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın