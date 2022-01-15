Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi - Haberler
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Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi

Kozan'da şoförler odası seçimlerinde Mustafa Atlı güven tazeledi
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Atlı, aynı göreve yeniden seçildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Atlı, aynı göreve yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda 735 üye oy kullandı.

Başkanlık için 3 adayın katıldığı seçimde 396 oy alan Mustafa Atlı güven tazeledi.

Atlı, yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Odanın yeni yönetim kurulu Veli Kabacık, İbrahim Mican, Ömer Eroğlu, Mahmut Köşeli, Murat Aktaş ve Mustafa Bozkurt'tan oluştu.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Atlı, aynı göreve yeniden seçildi.

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