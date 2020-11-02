Kozan'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Kozan'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

02.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:10

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış öncesi şimşekler kenti aydınlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış öncesi şimşekler kenti aydınlattı.

Kozan ilçesinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü yağış ve şimşekler, daha sonra yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağışın zaman zaman etkili olacağı belirtildi. - ADANA

Kozan'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Kozan'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Kozan'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Kozan'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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