Kozan'da silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesi Yarımoğlu Mahallesi Çeşme Sokak'ta geçen hafta başlayan yol kesme kavgası kanlı bitti. İddialara göre, iki grup bugün akşam saatlerinde mahallede karşı karşıya geldi. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine kavgada silahlar konuştu. Kavgada 20 yaşındaki İ.D. ve D.S. (30) silahla yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ardından ağır yaralı olan D.S. Adana'ya sevk edildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA