Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi
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Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.

26.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:48
Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

'nın ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.


Kozan'da fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mesai yaparak devrilen ağaçlar için gerekli müdahalelerde bulundu. Ekipler, devrilen ağaçları kesmek yerine köklerini yeniden sağlamlaştırırken, tehlike oluşturan dallar ise budandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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