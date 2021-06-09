Kozan'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle bir mahallede birçok iş yeri, ev ve tarım arazisi yaşanan su taşkını nedeniyle zarar gördü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle bir mahallede birçok iş yeri, ev ve tarım arazisi yaşanan su taşkını nedeniyle zarar gördü. Ayrıca iki balık üretim tesisinde yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak kayboldu.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında yağış başladı. Yağışın şiddetini arttırmasıyla mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceden uyarılarına rağmen mahalledeki birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı. Bölgede cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken ayrıca birçok tarla ve bahçe yağıştan dolayı zarar gördü.

BALIK ÜRETİM TESİSİNDE BALIKLAR TAŞKIN İLE SÜRÜKLENEREK KAYBOLDU

Mahallede bulunan iki balık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Bir saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal