FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kozan'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ağaçları devirdi.

Varsaklar Mahallesi, Fatih Anadolu Lisesi yolu üzerinde bulunan kavak ağacı fırtınada devrilerek yolu kapattı. Ağacın devrilmesi nedeni ile nedeniyle yol üzerinde bulunan elektrik hatları ve Telekom'a ait kablolar zarar gördü. Fatih Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Aytaç Arslan'ın Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne haber vermesi üzerine ekipler devrilen ağaca sabahın erken saatlerinde müdahale ederek okul yolunu kısa sürede yeniden kullanıma açtı.

Arslan, "Gece oluşan afet nedeniyle yolumuz kapanmıştı. Bizde yetkilileri aradık. Sağ olsunlar hemen gelerek müdahale edip yolumuzu kullanıma açtılar. Belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, "İlçemizdeki fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle dün Millet Bahçesinde bir ağacın büyük bir dalı fırına ile devrilmiş ve bugün ise gece meydana gelen fırtına neticesinde Fatih Anadolu Lisesi yolunda bir ağacın devrilmesi sonucunda yolun trafiğe kapandığı ihbarını alır almaz, Belediye Başkanımız Kazım Özgan'ın talimatları ile hemen tehlike arz eden bu ağaçları yerinden kaldırdık" diye konuştu.