Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı
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Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı

Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk buğday hasadı yapıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk buğday hasadı yapıldı.

İlçede 10 Kasım 2020'de ekimi yapılan Tekira cinsi buğdayın ilk hasadı, Hacılar Mahallesi'nde yapıldı. Biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta, dönüm başına 750- 800 kilo ürün elde edildiği bildirildi. Hasat hakkında bilgi veren çiftçi Memiş Coşkun, ektikleri buğday türünün erkenci olması nedeniyle hasada erken başladıklarını kaydetti. Verimden memnun olduklarını dile getiren Coşkun, "Büyük olasılıkla yarın buğday fiyatı açıklanacak. Cumhurbaşkanımız tarafından yüksek bir fiyat sunulmasını bekliyoruz. Bu sene inşallah çiftçilerimizin yüzü gülecek. Girdilerimizi göz önünde bulundurursak devletimizden 2.20 kuruş fiyat bekliyoruz" dedi.


Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı
Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı
Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı
Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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