Kozan'da samanlık yangını zarara yol açtı
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Kozan'da samanlık yangını zarara yol açtı

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan'da samanlık yangını zarara yol açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, hasara yol açtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bağteğe Mahallesi'nde İsa Bulut'a ait evin samanlığında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 550 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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