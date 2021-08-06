Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu Yıldırım düşmesi sonucu çıkan küçük çaplı orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.