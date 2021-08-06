Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu Yıldırım düşmesi sonucu çıkan küçük çaplı orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan küçük çaplı orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Feke, Akkaya ve Saimbeyli ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan küçük çaplı orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

28 Temmuz'da Kozan'a bağlı Kızlarsekisi bölgesinde çıkan yangının ardından bölgede yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Feke, Akkaya ve Saimbeyli ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu küçük çaplı orman yangını çıktı. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangınların büyümesi engellenirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kozan'da Atatürk Parkı içerisinde bulunan bir ağaç sağanak yağışla birlikte oluşan fırtına nedeni kırıldı. Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırılan ağacı keserek yoldan kaldırdı. Kozan Belediye Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, "Atatürk parkında poyrazdan devrildi ve keseceğiz. İnşallah bu yağmurla birlikte yangınlarda son bulur" dedi.

Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Hukuk fakültesi kazandırma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti
Hukuk fakültesi kazandırma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Alişan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:38:03. #1.16#

title