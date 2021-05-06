ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
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ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerde ise baskın yaşandı, bir istinat duvarı yıkıldı.

İlçe genelinde gündüz saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bazı işlek caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, tarım arazileri de taşkından etkilendi, bir bahçenin istinat duvarı ise yağmur sırasında yıkıldı. Ayrıca, Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta yolun çökmesi nedeniyle bir kamyonet çukura düştü. Kamyonet, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
ADANA KOZAN'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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