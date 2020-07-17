Kozan'da polis sahte paraya karşı uyardı Kozan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve kurbanlık satanları, dolandırıcılık ile sahte paraya karşı uyardı.

Kozan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve kurbanlık satanları, dolandırıcılık ile sahte paraya karşı uyardı.

Kurban pazarlarını ve ilçe merkezindeki iş yerlerini gezen ekipler, dolandırıcılık ve sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

Ekipler sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve anlaşılması halinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiler vererek vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaynak: AA