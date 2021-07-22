Kozan'da plastik fabrikasında yangın (2)
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Kozan'da plastik fabrikasında yangın (2)

Kozan'da plastik fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

SÖNDÜRÜLDÜKozan'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Kozan'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 bin metrekarelik fabrikayı küle çeviren yangının, yaklaşık 3 milyon TL'lik zarara neden olduğu belirtildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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