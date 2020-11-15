Kozan'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip; park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip; park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Merkez Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Tufanbeyli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane istikametine doğru giden 01 Y 7993 plakalı otomobilin sürücüsü Güngör Katırcı (50) direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıktı. Park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen Katırcı, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralanan Katırcı'yı ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Katırcı'nın çarptığı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL