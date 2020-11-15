Kozan'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı

15.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:03
Kozan'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip; park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ADANA'nın  Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip; park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Merkez Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Tufanbeyli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane istikametine doğru giden 01 Y 7993 plakalı otomobilin sürücüsü Güngör Katırcı (50) direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıktı. Park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen Katırcı, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralanan Katırcı'yı ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Katırcı'nın çarptığı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.


Kozan'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı
Kozan'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

İlgili Haberler

Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı
Bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Kutsi Sibel Can Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Arda Turan Caner Erkin Sergio Perez Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozan'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 20:05:56. #1.15#
title