Kozan'da ormanlık alanda yangın Kozan'da ormanlık alanda yangın Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Turgutlu Mahallesinin çayüstü mevkinde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan'da ormanlık alanda yangın

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Turgutlu Mahallesinin çayüstü mevkinde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. Turgutlu mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Kozan, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri ile Ormaniye'nin Kadirli ilçesinden ile yaklaşık 25 arazöz 80 personel çok sayıda yangınla mücadele personeli sevk edildi.

Havanın rüzgarlı olması nedeni ile giderek büyüyen yangına olay yerine gelen orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangının henüz çıkış sebebi bilinmez iken yangının büyümemesi için ekipler ormanlık alanda yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan jandarma ekipleri de yangın yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın çıkan alanın geçtiğimiz yıllarda yeniden yangın ile tahrip olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA