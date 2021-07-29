Kozan'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
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Kozan'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Kozan'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

İlçeye bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yürüyen vatandaşlar, çalıların arasında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Kadının kanlar içerisinde olduğunu gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Kadının bir gün önce ormanlık alana bırakıldığını değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Kadının cesedi ise kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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