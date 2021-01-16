Kozan'da orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
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Kozan'da orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

16.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:36
Kozan'da orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kozan ilçesi Kuyubeli Mahallesi'nde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışması devam ediyor.

Kozan ilçesi Kuyubeli Mahallesi'nde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışması devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilindeki yangında zarar gören sahada ağaçlandırma çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yapılan çalışmaları yerinde inceledi, İşletme Müdürü Şensu Küçükateş'ten bilgi aldı.

Yılmaz, yanan alanların kısa sürede ağaçlandırma çalışmasına başladıklarını anımsatarak, "Yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında planlarımızı yaparak hızla faaliyete geçirdik. Arazi hazırlığımız ile tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yanan alanların tekrar orman haline getirilmesi için hiç durmadan çalışıyoruz. Zarar gören ağaçların yerine yaklaşık 4 kat daha fazla fidan dikiyoruz. Yaptığımız planlama neticesinde en geç bu yılın sonunda sahanın tamamını ağaçlandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kuyubeli Mahallesi'nde geçen sene 23 Ağustos'ta çıkan orman yangını 25 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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