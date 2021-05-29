Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saat 19: 55 sıralarında Kozan ilçesi Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkii Dikili Bölgesi'nde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz ve su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 150 yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar kızılçam ormanlık alan zarar görürken, yanan bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan bir orman işçisi yangına müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği için hastaneye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı