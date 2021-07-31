Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı Adana'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.