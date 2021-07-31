Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
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Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı Adana'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.

Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Gece boyu ekiplerin karadan müdahalesi sürerken günün ilk ışıklarında yangına söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.

Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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