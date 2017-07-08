Kozan'da Orman Yangını (3)
YANGIN ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKMIŞAdana'nın Kozan İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının, ilk bulgulara göre Karabucak Köyü'nün Karahamzalı mevkiinde bir elektrik direğinin rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruluyor.
YANGIN ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKMIŞ
Adana'nın Kozan İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının, ilk bulgulara göre Karabucak Köyü'nün Karahamzalı mevkiinde bir elektrik direğinin rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruluyor. Toplam 20 hektar karaçam ormanının zarar gördüğü bölgede ekipler yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başladı.