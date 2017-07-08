Kozan'da Orman Yangını (3)

ALEVLER YAYILIYOR



Adana'nın Kozan İlçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle genişlemeye başladı. Yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden takviye ekipler istendi. İlk aşamada 100 olan yangın söndürme ekibindeki görevli sayısı, yeni gelenlerle birlikte 300'e yükseldi. Kozan Belediyesi yangın bölgesine olası yaralanmalara karşı çok sayıda ambulans gönderdi. Yangının daha da yayılması halinde bölgedeki bazı köylerin boşaltılabileceği belirtildi.