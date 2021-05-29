Kozan'da orman yangını (3)
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Kozan'da orman yangını (3)

Kozan'da orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ARAZÖZ ŞÖFÖRÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, alevlere müdahale sırasında Veysel Kalmalı isimli arazöz şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

ARAZÖZ ŞÖFÖRÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, alevlere müdahale sırasında Veysel Kalmalı isimli arazöz şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalmalı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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